Operação Natal: PRF registra 4 acidentes graves e 1 morte nas rodovias do RN

De acordo com o balanço da Polícia Rodoviária Federal, 59 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante entre os dias 21 e 25 de dezembro, no Rio Grande do Norte.

Somente neste feriadão de Natal, a PRF contabilizou quatro acidentes graves e uma morte nas rodovias federais do estado.

A vítima fatal foi uma mulher de 48 anos que morreu após ser atropelada, na noite da terça-feira (24), véspera de Natal, na BR-101, em Parnamirim, região metropolitana de Natal.

O motorista que atropelou a vítima permaneceu no local do acidente, aguardando a chegada de socorro e da polícia.

No total, a PRF emitiu 1.537 multas durante o período. 105 motoristas foram autuados por ultrapassagem em local proibido.

Ainda de acordo com o levantamento da corporação, foram 7.528 motoristas fiscalizados; 2.019 foram submetidos ao teste do bafômetro.

A PRF disse que prendeu 31 pessoas no período por crimes como dirigir embriagado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Segundo a corporação, 2 kg de maconha foram apreendidos.