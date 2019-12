Sexto sorteio da Nota Potiguar premia 6 usuários com R$ 118 mil

O sexto sorteio da campanha Nota Potiguar premiou seis contemplados da cidade de Natal. Os sorteados vão receber R$ 118 mil em dinheiro, livre de impostos.

Cada premiado também escolheu, previamente, entidades beneficentes de cidades do interior, que vão receber metade do valor dos prêmios concedidos aos sorteados, além de recursos no total de R$ 159 mil.

Implantada desde junho, a Nota Potiguar é uma iniciativa do Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Tributação (SET-RN), para estimular a exigência do cupom fiscal nos momentos de compra.

Com esta premiação, a campanha chega a um repasse superior a R$ 1,4 milhão para quem pede a inclusão do CPF na nota e se cadastra no aplicativo. Até agora, foram processados pelo programa 15,9 milhões de documentos fiscais.

Veja mais:

Moradora da Ilha de Santa Luzia ganha R$ 50 mil do Nota Potiguar





Os contemplados no 6º sorteio foram Maura Costa Bezerra (R$ 50 mil), Cynthia Patrícia de Sousa Santos (R$ 30 mil), Ivanice Elói de Souza (R$ 20 mil), Kaline de Lima Fernandes (R$ 10 mil), Edilson Fernandes de Oliveira (R$ 4 mil) e Josenilson Gomes de Araujo (R$ 4 mil).



Já as instituições contempladas são: a Casa Irmã Ananília (Currais Novos), o Serviço de Assistência Rural e Urbano (SAR), que é ligado à Arquidiocese de Natal, Lar da Vovozinha, Casa do Menor Trabalhador de Natal, Associação Beneficente Irmã Lindalva (Assú) e Associação Brejinhense de Educação, Cultura e Arte (Brejinho).

Elas receberão, respectivamente, metade do valor correspondente a cada prêmio, além do rateio de R$ 100 mil que é feito entre as instituições cadastradas na campanha.

Os sorteios da Nota Potiguar são baseados nos números da Loteria Federal e a campanha já conta com cerca de 230 usuários, que instalaram o app da Nota Potiguar.

São 145 instituições cadastradas e 54,8 mil estabelecimentos participantes. Para concorrer aos prêmios, é bem fácil, basta baixar o aplicativo Nota Potiguar, disponível para os sistemas operacionais Android e iOS, e solicitar a inclusão no CPF na nota no momento das compras.

A cada R$ 50 acumulados o consumidor ganha 1 ponto. Contudo, uma nota fiscal dá direito a, no máximo, cinco pontos e durante todo o mês o acúmulo máximo é de 50 pontos.

Com os pontos acumulados, ao fim do mês, o participante pode trocar por desconto de até 10% no valor do IPVA (20 pontos a cada mês), participar de sorteios de prêmios em dinheiro e ter acesso a outras vantagens, como ingressos para eventos culturais e jogos de futebol.

A campanha faz parte do Programa de Educação Fiscal do Estado que visa conscientizar a população acerca da importância dos impostos para garantir o funcionamento de serviços públicos essenciais, como escola, hospitais e segurança.