Pescadores de Apodi resgatam 500 mil peixes da Barragem de Pau dos Ferros

Por meio de uma ação em parceria com o DNOCS, pescadores de Apodi resgataram 500 mil peixes da Barragem de Pau dos Ferros. Os peixes estão sendo retirados da barragem que está seca e sendo liberados em outras barragens e açudes da região. “Uma ação que salva vidas e gera renda no futuro próximo” disse Roberto Costa, presidente da Colônia de Pescadores Z48, de Apodi.

O Departamento Nacional de Obras contra a Seca (DNOCS) no Rio Grande do Norte, em parceria com colônias de pescadores da região, está fazendo o salvamento de peixes da Barragem de Pau dos Ferros.

A barragem encontra-se em situação de seca há cerca de 5 anos, restando agora um pouco de água.

Com a ação, as colônias estão enviando pescadores para fazer o resgate dos peixes que ainda restam na barragem e transportando-os para outros reservatórios do estado. O transporte dos pescadores, bem como dos peixes, está sendo realizado pelo DNOCS.

De acordo com Geraldo Costa, presidente da Colônia de Pescadores Z48, de Apodi, somente pela colônia foram recolhidos cerca de 500 mil peixes, que foram liberados na barragem de Santa cruz, na lagoa de Apodi e no açude de Melancias.

Ainda de acordo com Geraldo, colônias de outras cidades como Upanema, Itaú, Taboleiro Grande e Riacho da Cruz também já foram beneficiadas pela ação. “Uma ação que salva vidas e gera renda no futuro próximo” disse.