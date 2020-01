Comércio de Mossoró terá horário diferenciado na véspera de ano novo

O comércio de rua de Mossoró terá horário de funcionamento diferenciado nesta terça-feira (31), véspera de ano novo. As lojas de rua, no Centro,estarão abertas das 8h às 14h.

Para quem ainda não garantiu as compras no setor alimentício, os supermercados estarão funcionando das 7h às 19h. Já os bancos e agências dos correios não terão atendimento nesta terça-feira.

No principal shopping de Mossoró as lojas, praça de alimentação e espaço de lazer estarão funcionando das 10h às 16h. O cinema não vai abrir nesta terça e a academia funciona das 5h30 às 14h.

No dia primeiro de janeiro, o comércio de rua, os supermercados e o shopping estarão fechados.

Já os hospitais estarão funcionando normalmente e as atividades básicas de alimentação, como bares e restaurantes, além de espaços de lazer poderão ter seu funcionamento decidido de acordo com a necessidade do proprietário.