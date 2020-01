Emparn registra chuvas de 144mm no município de Luís Gomes

No feriado de fim de ano, desde a manhã de terça-feira (31/12), até a manhã de hoje (02/01), a Unidade de Meteorologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) registrou chuvas em todas as regiões do Estado, com ocorrências mais intensas acima de 100 milímetros (mm).

Contudo, por conta do recesso de fim de ano, não foi possível confirmar o volume de chuvas em alguns municípios.

Luís Gomes foi o município que choveu com maior intensidade, registrando 144mm, seguido de Severiano Melo, 100mm; João Dias, 90mm e Viçosa e Rodolfo Fernandes, com 60mm, em cada município.

O Chefe da Unidade de Meteorologia da EMPARN, Gilmar Bristot, lembra que a previsão dos meteorologistas do Nordeste, na reunião de dezembro em Campina Grande/PB, foi de chuvas dentro da normalidade de janeiro a março de 2020, variando entre 290 a 310 mm, dependendo da região.

Isso ocorre devido a atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) somado ao aquecimento das águas do Oceano Atlântico Norte. Caso ocorra uma interação com a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), as chuvas poderão se prolongar por mais alguns dias.

Gilma lembrou ainda que mais chuvas estão previstas para o interior e capitais do Nordeste, pela atuação do Vórtice Ciclônico.

Em relação à Zona de Convergência, principal sistema que provoca chuvas no sertão nordestinos, costuma se estabelecer a partir de fevereiro e que, atualmente, o semiárido nordestino está na chamada estação pré-chuvosa.

As próximas reuniões dos meteorologistas serão realizado ainda em janeiro e fevereiro quando será definida a estação chuvosa na região.