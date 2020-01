UERN abre seleção para Tutores EAD e presencial de Letras Português

A Diretoria de Educação a Distância da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (DEAD/UERN) abriu processo seletivo para Tutores a Distância e Tutores Presenciais e formação de cadastro de reserva para atuação no curso de Letras (Licenciatura) Língua Portuguesa.

O curso passou a ser ofertado na modalidade a distância, a partir do segundo semestre de 2019 e é financiado pela Universidade Aberta do Brasil (UAB/CAPES).

Os interessados em participar da seleção podem se inscrever até as 16h59 do dia 13 de janeiro, através do preenchimento de formulário na página da DEAD/UERN. Não será cobrada taxa para se inscrever na seleção.

Inicialmente são ofertadas 4 vagas na modalidade presencial e 07 a distância, além do cadastro de reserva. Na modalidade presencial as vagas e o cadastro de reserva dividem-se entre os polos de Caraúbas, Guamaré, São Gonçalo do Amarante, Grossos e Martins.

CONFIRA O QUADRO DE VAGAS





O edital tem validade de 2 anos, contados a partir da publicação e homologação do resultado final, podendo ser renovado por igual período.

De acordo com o edital, os candidatos selecionados não terão vínculo empregatício com a UERN, pois serão vinculados como Tutores Bolsistas da CAPES/UAB.

A carga horário de trabalho para os tutores será de 20 horas/semanais. No caso do Tutor Presencial, as horas serão distribuídas em atividades in loco. Já para o tutor a distância, as horas deverão ser aplicadas no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA).

A remuneração dos tutores será uma bolsa no valor de R$ 765,00, pagos a partir da entrada em exercício.

CONFIRA O CRONOGRAMA DE ATIVIDADES





ACESSE O EDITAL AQUI.