Unidade do Detran em Mossoró não está funcionando nesta sexta, 3

Por meio de nota, o Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran/RN) informou que a unidade de Mossoró não está realizando atendimento ao público nesta sexta-feira (3).

O motivo do fechamento é devido ao falecimento da servidora do departamento, Shirles Arlene Gurgel Duarte, ocorrido nesta sexta.

Arlene do Detran, como era conhecida, era esposa de Carlinhos do Psiu e nora do ex-vereador de Mossoró, Chico do Psiu.

A unidade do Detran em Mossoró deverá voltar a funcionar normalmente nesta segunda-feira, dia 6 de janeiro.





CONFIRA NOTA ABAIXO:

Mossoró, 3 de Janeiro de 2019.

Comunicado

*A unidade do Detran, em Mossoró, não funcionará nessa sexta(3).*

Comunicamos que devido ao falecimento da servidora Shirles Arlene Gurgel Duarte. A nossa unidade, localizada em Mossoró, não abrirá hoje.

Prestamos nossos sentimentos à família e agradecimentos à servidora pelos serviços prestados.

*1° Ciretran*