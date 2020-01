Operação Verão 2020 é iniciada com reforço policial em todo o estado

A operação visa o combate à violência em todas as regiões do Rio Grande do Norte, através de ações coordenadas envolvendo várias secretarias e órgãos da administração estadual.

O Governo do Rio Grande do Norte deu início, nesta sexta-feira (03) a Operação Verão 2020, visando o combate à violência em todas as regiões do Estado.

A operação será realizada através de ações coordenadas envolvendo várias secretarias e órgãos da administração estadual como polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Detran, Itep, secretarias de Educação, Saúde, de Mulheres, Administração Penitenciária e Idema.

"A Operação Verão é necessária porque temos um grande fluxo de pessoas neste período, tanto de norte-rio-grandenses como de turistas", afirmou a governadora Fátima Bezerra esta manhã no lançamento das atividades, na Rota do Sol, em Pium, via que leva às praias de maior movimento no litoral sul.

A governadora explicou que está sendo realizado um trabalho integrado entre as forças de segurança do estado, dos municípios (através das Guardas Municipais) e instituições do sistema de segurança federal.

"Segurança também traz desenvolvimento, trabalho e emprego para nosso povo, por isso esta iniciativa que estamos tomando é de grande importância. Agradeço a todos os profissionais envolvidos e desejo que tenhamos êxito para trazer paz às famílias do RN e aos nossos visitantes", declarou.

"A operação é um plano para preservar e manter a ordem pública na orla marítima e demais espaços públicos de lazer e entretenimento durante o período de veraneio, com reforço na segurança do litoral potiguar que possui 400 quilômetros de extensão", registra o secretário de Segurança e Defesa Social, coronel Francisco Araújo.

A administração estadual está investindo R$ 6 milhões em diárias operacionais e mais de mil agentes de segurança diariamente.

Da Polícia Civil serão 2.278 diárias operacionais pagas, além do efetivo diário normal. Da Polícia Militar serão 48.230 diárias operacionais, sendo 26.880 no Comando de Policiamento Metropolitano e 21.350 no Comando de Policiamento do interior, além do efetivo diário normal.

O Corpo de Bombeiros atua com 50 guarda-vidas nas principais praias do litoral para garantir a segurança dos banhistas.

Além da Governadora, participar do lançamento da Operação Verão, no final da manhã desta sexta-feira, o vice-governador Antenor Roberto, os secretários Francisco Araújo (Sesed) e Pedro Florêncio (Seap), além de Ana Cláudia Saraiva (Degepol), coronel Alarico Azevedo (Comandante da PM), Marcos Brandão (diretor do Itep) e Manoel Marques (DER).