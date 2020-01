IBGE prevê processo seletivo com 3.478 vagas no RN para o Censo 2020

Nesta sexta-feira (10) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou que deve contratar, de forma temporária, 3.478 pessoas para trabalhar no Censo Demográfico 2020 no Rio Grande do Norte.

De acordo o instituto, o edital do processo seletivo tem previsão de ser publicado no mês de fevereiro, com vagas para todo o estado.

Apenas para recenseador deverão ser 2.888 vagas distribuídas nos 167 municípios norte-rio-grandenses. A exigência para o cargo é ensino fundamental completo e a remuneração é baseada na produção.

Também serão disponibilizadas 363 vagas para agente censitário supervisor, com remuneração mensal de R$ 1.700, e 151 vagas para agente censitário municipal, com remuneração de R$ 2.100. Ambos os cargos têm como requisito o ensino médio.





OUTRAS SELEÇÕES

Os processos seletivos do IBGE começaram em 2019. Nesta sexta-feira (10), a Fundação Getúlio Vargas, responsável pela realização dos certames, divulgou o resultado final de uma seleção com os nomes de 32 coordenadores censitários de subárea e 36 agentes censitários operacionais que trabalharão em terras potiguares.

A lista com os nomes dos selecionados podem ser conferida AQUI.





CENSO 2020

A operação do Censo Demográfico tem início em agosto e está prevista para ser encerrada até o final de outubro.

Os 2.888 recenseadores visitarão todos os 1.054.122 domicílios potiguares para conseguir informações fundamentais para a formulação de políticas públicas, como: tipo de residência, a cor ou raça dos moradores, renda, alfabetização, como ocorre o acesso à água e outros tópicos.

No Brasil, são 71 milhões de residências. Além disso, o Censo 2020 atualizará com precisão o número da população brasileira.