MPRN está com inscrições abertas para seleção de estagiários de direito

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) abriu o período de inscrições para o XV Processo Seletivo de Estagiários de Direito da instituição, com o objetivo de formação de cadastro de reserva.

A seleção será executada pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL). Em caso de convocação, os candidatos aprovados deverão estar regularmente matriculados e atender aos demais requisitos contidos no Edital Nº 004/2019, divulgado dia 20 de dezembro de 2019.

A seleção se dará a partir de prova objetiva de conhecimentos básicos e específicos, a ser aplicada em data, horário e endereços publicados posteriormente na página “Processos Seletivos” do site do IEL.

O estagiário convocado cumprirá jornada de 20h semanais, com remuneração mensal, a título de bolsa, no valor de 1 salário mínimo. Também receberá auxílio-transporte, por dia efetivamente trabalhado, no valor de duas passagens de transporte coletivo (de acordo com os valores praticados no município de Natal).

O estágio terá duração mínima de 6 meses, podendo ser prorrogados por até 2 anos.

As inscrições podem ser realizadas, através do Site do IEL, até o dia 22 de janeiro. Todas as informações relativas ao certame, bem como a área para inscrições podem ser acessadas no site.

Podem participar da seleção os estudantes matriculados no curso de Direito de instituições de ensino de nível superior, oficiais ou reconhecidas ao ensino público ou particular e que sejam conveniadas ao IEL.

Em caso de dúvidas, os candidatos poderão entrar em contato com o IEL por meio do e-mail selecaomprn@rn.iel.org.br

CONFIRA O EDITAL AQUI.