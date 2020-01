Homem mata outro a tiros e foge numa bicicleta em Mossoró

Nerivan Alves da Silva Junior, o Junior Batatinha, de 38 anos, foi morto com cerca de dez tiros na noite desta terça-feira na Rua Tiradentes, no Alto da Conceição, em Mossoró/RN.

As câmeras de segurança da rua filmaram um homem passando em frente da casa dele numa bicicleta, em seguida esta pessoa volta e efetua os tiros em Junior Batatinha.

A vítima estava deitada numa rede na área da residência dele. Após matar Junior Batatinha, o assassino fugiu na bicicleta na direção do bairro Boa Vista.

Este vídeo pode ser visto no blog Passando na Hora.

A Polícia Militar foi acionada ao local e em seguida chegaram as equipes do Instituto Técnico-científico de Perícia e da Delegacia de Plantão para remoção do corpo.

O caso deve ser investigado pelos delegados da Divisão de Homicídios de Mossoró. Trata-se da terceira ocorrência de Conduta Violenta Letal e Intencional no ano de 2019 no município.