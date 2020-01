Justiça Federal transfere tenente coronel para o Presídio Federal de Mossoró

A Justiça Federal transferiu o tenente coronel André Luiz Fernandes da Fonseca para o Presídio Federal de Mossoró. Ele comandava uma organização criminosa bem estruturada de contrabando de cigarros do Paraguai para Rio Grande do Norte, com envolvimento de outros policiais, inclusive da Polícia Rodoviária Federal.

O juiz federal Orlan Donato Rocha, atendeu o pedido da Policia Federal e do Ministério Público Federal, para determinar a transferência do tenente coronel PM André Luiz Fernandes da Fonseca, do quartel da Policia Militar de Natal para o Presídio Federal de Mossoró-RN.

O tenente coronel Fernandes, segundo a Policia Federal, comandava uma organização criminosa bem estruturada de contrabando de cigarros do Paraguai para Rio Grande do Norte, com envolvimento de outros policiais, inclusive da Polícia Rodoviária Federal.

Após a prisão determinada pelo juiz Walter Nunes, o comandante da Polícia Militar do Rio Grande do Norte determinou abertura de procedimento imediato para apurar os fatos e caso se confirme, o tenente coronel da PM deve ser expulso da corporação.

A superintendência da PRF do Rio Grande do Norte também se pronunciou com relação aos fatos, destacando que existe empenho das Corregedorias Regionais na investigação e acompanhamento de todas as denuncias de irregularidades.

NOTA À IMPRENSA

A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Norte informa que tomou ciência, pela imprensa, de possível envolvimento de policial com a quadrilha presa pela Polícia Federal na “Operação Níquel”, deflagrada no dia de hoje.

Informamos, ainda, que as providências disciplinares cabíveis já estão sendo adotadas pela Corregedoria Regional e que a PRF estará à disposição do Ministério Público Federal e da Polícia Federal para prestar informações e apoio necessários.

Mais uma vez, há de se ressaltar o empenho das Corregedorias Regionais na investigação e acompanhamento de todas as denúncias de irregularidades comunicadas diretamente ou através de qualquer meio de comunicação com a Instituição.

Tais condutas nunca serão aceitas e sempre serão combatidas por todos os servidores que engrandecem a PRF com suas ações e comportamentos honestos e comprometidos com a missão institucional.

Núcleo de Comunicação Social da PRF/RN

O tenente coronel Fernandes era subcomandante de policiamento de Interior foi preso nesta terça-feira, dia 14, em seu gabinete de trabalho dentro do Quartel da Policia Militar. Além dele, também foram presos outras seis pessoas, sendo que uma delas em São Paulo.

Para os investigadores, o tenente coronel comandava o contrabando de cigarros do exterior para o Rio Grande do Norte há quase vinte anos. Os carregamentos desembargavam em solo potiguar através de pequenas embarcações no município de Macau.

Em seguida, conforme a investigação da Polícia Federal, era armazenada em depósitos na capital do Estado e distribuídos para os consumidores. Além de prender os membros do bando, a Justiça Federal também sequestrou mais de R$ 16 milhões.

Nesta quarta-feira, dia 15, foi realizado a Audiência de Custódia dos investigados. Além de manter a prisão preventiva dos suspeitos, o juiz federal também encaminhou pedido para que o tenente coronel Fernandes fosse transferido para o Presídio Federal de Mossoró.

O motivo da transferência não foi revelada pela Justiça Federal, explicando que o caso agora passa a correr em segredo de Justiça.