TJRN lança edital de seleção temporária com 33 vagas para cargos de TI

O presidente do Tribunal de Justiça do RN, desembargador João Rebouças, assinou na manhã desta sexta-feira (17) o edital para o processo seletivo simplificado para provimento de 33 cargos de servidores temporários do quadro de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do Poder Judiciário potiguar.

As inscrições poderão ser realizadas a partir das 8h do dia 27 de janeiro até às 23h59 do dia 4 de fevereiro, exclusivamente pelo site da Comperve, banca responsável pela seleção.

A taxa de inscrição para o cargo de nível médio será de R$ 80,00, enquanto para os cargos de nível superior será de R$ 100,00. O prazo de validade da seleção será de dois anos, prorrogável por igual período, conforme conveniência do TJRN.

O certame disponibiliza 21 vagas para cargos de nível superior e 12 vagas para cargos de nível médio.

CONFIRA O QUADRO DE VAGAS





A remuneração dos cargos varia entre R$ 2.676,61 e R$ 5.520,16. Além da remuneração, os aprovados terão direito a auxílio-alimentação (atualmente de R$ 1.400) e auxílio-saúde (o qual varia de R$ 800 a R$ 1.200, dependendo da idade do beneficiário).

A seleção para os cargos consistirá na realização de provas de conhecimentos básicos e específicos, mediante aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, e de prova de análise profissional específica, de caráter classificatório.

Este é o primeiro concurso público lançado pelo TJRN na área de TI e tem o objetivo de reforçar a equipe técnica que sustenta o sistema PJe, conforme orientação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI.