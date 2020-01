Em 2019 o RN registrou 1.630 casos de dengue a menos que no ano anterior

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) divulgou nesta quinta-feira (23) o boletim das arboviroses no Rio Grande do Norte, referente ao período da semana epidemiológica 01 a 52, encerrada em 28 de dezembro de 2019.

O boletim apresenta o total de casos registrados em 2019, quando foram notificados 39.056 casos suspeitos de dengue, com 10.792 confirmações, o que representa uma incidência de 1.122,62 casos por 100.000 habitantes. No mesmo período de 2018, foram 29.841 casos notificados e 12.422 confirmados.

No RN, o período do ano com maior incidência está compreendido no período de 19 de maio a 31 de agosto de 2019, quando foram notificados 20.554 casos suspeitos de dengue e 51 municípios apresentaram incidência superior a 500 casos por 100.000 habitantes.

CHIKUNGUNYA

Quanto à Chikungunya, em 2019 foram notificados no estado 15.402 casos suspeitos, sendo confirmados 6.310. No mesmo período de 2018 foram notificados 3.569 casos, com 1.282 confirmações.

O período do ano com maior incidência está compreendido entre os dias 14 de abril e 31 de agosto de 2019, quando foram notificados 11.753 casos suspeitos e 49 municípios apresentaram incidência superior a 100 casos por 100.000 habitantes.

ZIKA VÍRUS

Com relação ao Zika vírus, da semana epidemiológica 01 a 52 de 2019, foram registrados 1.246 casos prováveis, o que corresponde a uma incidência de 35,81 casos por 100.000 habitantes.

No mesmo período de 2018, foram 570 notificações, gerando uma incidência de 16,38 casos por 100.000 habitantes.

Em 2019, foram confirmados 81 casos e descartados 397. Já em 2018 foram confirmados 65 casos e descartados 570.

Quanto à classificação dos casos prováveis de Zika em gestante, em 2019 dos 84 casos notificados, foram confirmados 9 e descartados 30 casos. Em 2018, foram notificados 203 casos de Zika em gestante, sendo 9 confirmados e 31 descartados.

PREVENÇÃO

A Sesap orienta a realização das ações de prevenção e educação em saúde executadas pelos municípios, bem como orienta e supervisiona o trabalho realizado pelos agentes de endemias para controle do vetor, o mosquito Aedes aegypti.

Além disso, são realizadas as operações de aplicação do inseticida por meio dos carros fumacê, que devem ocorrer apenas quando houver necessidade do controle de surtos e epidemias por arboviroses.

A subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica da Sesap, Alessandra Lucchesi, destaca que municípios e a população têm um papel essencial na prevenção dessas doenças.

“É necessário que todos tomem as medidas de prevenção à proliferação do mosquito: receber o agente de combate às endemias em suas residências, eliminar água de vasos de flores, tampar tonéis e tanques, não deixar água acumulada, lavar semanalmente depósitos de água, manter caixas de água e tanques devidamente fechados e colocar o lixo em sacos plásticos, mantendo a lixeira fechada, entre outras”.