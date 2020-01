Laudo do SVO aponta que jovem patuense morreu de Meningite Meningocócica

Renata Kelly de Souza Dutra, de 32 anos, morreu na noite da quarta-feira (22), após dar entrada no Hospital de Pau dos Ferros com febre e bolhas pelo corpo. A princípio, acreditava-se que a jovem havia morrido devido a complicações causadas por uma picada de escorpião que ela havia sofrido no sábado (17), mas o laudo oficial do Serviço de Verificação de Óbitos apontou que morte foi causada por Meningite Meningocócica, causada por um bactéria.