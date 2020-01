Polícia Civil salva criança de afogamento em uma caixa d’água na Maísa

Na noite desta segunda-feira (27) policiais da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa de Mossoró (DHM) salvaram uma criança que estava se afogando em uma caixa d’água, na Maísa, Zona Rural de Mossoró.

De acordo com o relato do delegado Waltair Camilo, o menino, de 1 ano e 8 meses já estava sem respirar no momento do resgate, tendo sido necessário a realização de procedimentos de primeiro socorros ainda no local.

Após conseguirem reanimar a criança, os policiais o levaram para o hospital mais próximo, no município de Tibau, onde ele foi foi estabilizado e, em seguida, transferido para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró.

A criança deu entrada no HRTM com um quadro de saúde estável e foi atendido pela equipe da pediatria da unidade.

Ainda de acordo com os policiais, a caixa d’água na qual o menino estava se afogando ficava localizada no quintal da residência.

Este é o segundo caso de afogamento envolvendo crianças, em menos de 5 dias, no Rio Grande do Norte.

Na quinta-feira (23) uma criança de 1 ano e 4 meses morreu afogada depois de cair em um viveiro de criação de peixes na zona rural de Ceará-Mirim, na Grande Natal.

Graças a ação rápida dos policiais, o caso do menino da Maísa não teve o mesmo desfecho trágico como o de Ceará-Mirim.

Contudo, os dois casos deixam o alerta sobre os cuidados que devem ser redobrados com crianças, principalmente em locais onde possui piscinas, barreiros, tanques, cisternas, caixas d’água e até mesmo baldes e que os pequenos possam acessar facilmente.