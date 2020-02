Polícia registra um homicídio em Mossoró e duplo no Alto do Rodrigues/RN

Macauenses estavam no início da madrugada deste sábado, dia 1, perto do Ginásio de Esportes do Alto do Rodrigues, quando foram baleados e mortos por homens que fugiram numa motocicleta

A Polícia registrou tentativa e homicídio em Mossoró, duplo homicídio na cidade de Alto do Rodrigues e tentativa de homicídio na cidade de Ipanguaçu, na região do Vale do Açu, no período de 18 horas desta sexta-feira às 8 horas deste sábado, 1º de fevereiro.

Leonardo de Sousa Morais, conhecido por Queixin, estava na rente do negócio da mãe, quase no cruzamento das ruas Luiz Colombo com Pedro Velho, quando foi abordado por dois homens numa motocicleta que já se aproximaram atirando.

Queixin foi levado por familiares para o Hospital Regional Tarcísio Maia onde se encontra internado em estado muito grave. Os disparos, segundo relatou a Polícia Militar, foram realizados de pistolas calibre 380. O caso deve ser investigado pela 2º DP de Mossoró-RN.

Já no início da manhã deste sábado, Douglas Lindenilson de Aquino Silva, teve sua casa (Alto da Pelonha, perto do Vingt Rosado) invadida por homens encapuzados e espingarda calibre 12 e pistola .40 e o executaram. Os assassinos teriam fugido num carro branco.

O corpo de Lindenilson foi removido para exames e identificação oficial na sede do ITEP. O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró.

Em Ipanguaçu

O site Assu Notícia informa que o agricultor conhecido por Raimundo tentou matar o filho Rayron no início da noite desta sexta-feira, dia 31 no município de Ipanguaçu, e só não conseguiu porque havia um policial no local que teria atirando em Raimundo.

Os dois devem ter sido levados inicialmente para o hospital e depois para a Delegacia, onde vão prestar esclarecimentos a respeito do fato. O cidadão conhecido por Raimundo provavelmente vai ser autuado em flagrante por tentativa de homicídio.

No Alto do Rodrigues

Os jovens macauenses Marcelo da Silva Junior, de 20 anos, e o amigo dele Jaime Ribeiro Neto, o Jaiminho, de 20 anos, foram mortos a tiros perto do Ginásio de Esportes do Alto do Rodrigues, no início da madrugada deste sábado, dia 1º de fevereiro de 2020.

O subtenente Da Costa, que comanda o destacamento da Polícia Militar no município, informou que dois homens foram vistos fugindo em motocicletas do local e que provavelmente seriam eles os assassinos.

Os corpos das vítimas foram removidos para exames e identificação oficial no ITEP em Mossoró. O caso deve ser investigado pelo delegado de Polícia Civil responsável pela Delegacia de Pendências, que é ligada a Delegacia Regional de Macau.