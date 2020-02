Perda de apetite pode ser um sintoma que indica o início de uma apendicite

Febre, dor na altura do abdômen ou no lado direito podem ser sintomas de uma doença muito comum no Brasil: a apendicite.

Trata-se de uma inflamação do apêndice, um pequeno órgão parecido com o dedo de uma luva, localizado na primeira porção do intestino grosso.

Qualquer pessoa corre o risco de ter uma inflamação do apêndice, o que, sem o tratamento adequado, pode levar a graves complicações e até a morte.

De acordo com a cirurgiã geral do Hapvida, Drª Aline Quirino, “nas mulheres, a inflamação das tubas uterinas, do útero ou dos ovários também provoca dor do lado direito do abdômen, motivo pelo qual é preciso estabelecer o diagnóstico com auxílio de exames de imagem, como ultrassom e tomografia”, afirma.

Entre os sintomas mais comuns, segunda a médica está “dores do lado inferior direito do abdômen, uma dor pontual, contínua e localizada, fraca no início, mas que vai aumentando de intensidade”.

Náuseas, vômitos e perda de apetite; dor na parte alta do estômago ou ao redor do umbigo; flatulência, indigestão, diarreia ou constipação; febre que geralmente, começa após 1 ou 2 dias; perda de apetite e mal-estar geral, que pode ser confundido com um problema alimentar podem sinalizar o início do problema de saúde.

O tratamento consiste no procedimento cirúrgico, com a remoção do apêndice. A cirurgia deve ser realizada o mais rapidamente possível para evitar complicações, como a perfuração do apêndice e a inflamação da cavidade abdominal, pondo em risco a vida do paciente.