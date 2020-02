Mossoroense é flagrado transportando R$ 350 mil em tênis sem nota fiscal

Por volta das 14h30 deste domingo (02) a Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na unidade operacional da BR 101, em São José de Mipibu/RN, 8.880 pares de tênis de marca diversas, sem documentação fiscal.

A mercadoria é produzida por uma indústria de Minas Gerais e estava sendo transportada em uma Carreta, pertencente a uma transportadora de Mossoró/RN.

Os tênis estavam vindo da cidade de Nova Serrano/MG e seriam distribuídos em várias cidades dos Estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, incluindo Natal e Fortaleza.

Durante a abordagem, o motorista, um homem de 48 anos, natural e residente em Mossoró, apresentou apenas o manifesto da carga, ou seja, a relação das cidades e a quantidade a ser entregue a cada cliente. Não apresentou nenhum documento de comprovação fiscal.

Diante dos fatos, foi acionada uma equipe da Secretaria de Tributação do Estado para averiguar as irregularidades. Após a constatação do crime fiscal, o condutor, a mercadoria e o veículo foram encaminhados ao depósito da Secretaria, em Natal.

Conforme a avaliação dos auditores fiscais, a carga está avaliada em cerca de R$ 350.000. O responsável pela carga terá que pagar de imposto devido (ICMS) e multa, um valor de R$ 94.500.