Polícia registra dois homicídios em Umarizal nesta segunda-feira, 3

A Polícia Militar confirmou a ocorrência de dois homicídio nesta segunda-feira (3), no município de umarizal, no Rio Grande do Norte.

A primeira vítima foi identificada como Elivanildo Lucio da Silva, 34 anos, natural de Olho D'água do Borges. De acordo com informações da PM, ele foi morto a tiros quando chegava em sua residência, na Rua Odilon Ribeiro Coutinho, bairro Caraíbas, durante a madrugada.

Populares afirmar, através de mensagens de WhatsApp que ouviram tiros na região por volta das 2h15, mas a polícia só foi acionada, por meio de uma denúncia anônima, às 5h40. Ao chegar no local, a PM encontrou Elivanildo caído em cima de uma motocicleta, já sem vida.





SEGUNDO HOMICÍDIO





Já a segunda vítima, Fernando Wanderson da Silva Oliveira, o Pretinho, foi morto com diversos disparos de arma de fogo, por volta das 10 horas, no Parque de Vaquejada Helena Lúcia.

No momento do crime, o homem estava perto do curral onde ficam os animais do parque, quando dois criminosos chegaram em uma moto e atiraram contra ele. A vítima morreu ainda no local.

A polícia militar foi acionada imediatamente, mas a dupla já havia fugido do local. Os policiais ainda realizaram buscas pelo local, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Pretinho trabalhava como vaqueiro e residia na cidade de Antônio Martins.

Com informações do Umarizal News.