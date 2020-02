Ajudante de Pesca é morto a tiros na praia de Ponta do Mel em Areia Branca

Na noite desta segunda-feira (3) a Polícia Militar registrou um homicídio na Praia de Ponta do Mel, localizada na cidade de Areia Branca, Costa Branca Potiguar.

O crime aconteceu por volta das 23h45. A vítima foi identificada como Jailson de Souza Cassiano, de 26 anos, ajudante de pesca e natural da cidade.

Jailson estava em um bar próximo a residência dele, na rua Alfredo Saraiva, quando foi surpreendido pelos criminosos. Familiares contaram à PM que ouviram alguns disparos de arma de fogo e quando correram até o local já encontraram o homem sem vida.

O corpo de Jailson foi removido para a sede do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), em Mossoró. Além dos tiros, o corpo da vítima também apresentava uma marca de perfuração com faca peixeira no pescoço.

Um irmão de Jailson, Genilson Cassiano de Souza, de 22 anos, já havia sido assassinado em 24 de maio de 2019, durante uma briga envolvendo tráfico de drogas. Dois dos assassinos dele teriam sido assassinados pouco tempo depois.

As informações dão conta que Jailson era usuário de drogas, mas a Polícia ainda não saber se as duas mortes têm alguma ligação.