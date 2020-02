Dona de casa é baleada em Umarizal; Polícia desconfia que o filho seria o alvo

No início da noite desta terça-feira (4) uma dona de casa foi baleada nas costas, dentro da própria residência, localizada na Rua Santo Inácio, 17, no bairro Cohab, em Umarizal.

De acordo com informações da Polícia Militar, quando os policiais chegaram no local, se depararam com a vítima, Ivonilda da Silva Cardoso, 46 anos, caída no chão.

Populares informaram à polícia que um veículo de cor prata parou em frente a casa da vítima, baixou os vidros e efetuou vários disparos. Informaram ainda que o mesmo veículo já estava rondando a residência deste a noite da segunda-feira (3).

A fachada da residência foi atingida com várias marcas de tiros, mas apenas um disparo atingiu o portão. A PM acredita que esse tenha sido o disparo que acertou as costas de Ivonilda.

A vítima foi socorrida consciente para o posto de saúde de Umarizal e, em seguida transferida, para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró.

Ainda de acordo com a polícia, Ivonilda não tem nenhum envolvimento com práticas ilícitas, nem antecedentes criminais, porém seu filho Winicius Cardoso é suspeito de integrar uma facção criminosa que age na prática de assaltos, tráfico e homicídios em Umarizal e região.

A polícia civil vai investigar o caso.