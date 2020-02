Adolescente de Jucurutu morre afogada em açude na Paraíba

Uma adolescente de 12 anos morreu afogada em um açude, na manhã desta quinta-feira (6), no Sítio Lagoa de Pedra, localizado na zona rural de Belém do Brejo do Cruz, no sertão da Paraíba.

Testemunhas contaram que Sara Rodrigues, estava tomando banho no reservatório quando, em um determinado momento, mergulhou e não mais retornou à superfície.

Ao perceber que menina havia desaparecido, moradores da comunidade começaram a realizar buscas no açude. O corpo da adolescente foi encontrado cerca de 1h30 depois do seu desaparecimento.

Sara era residente da Comunidade Barra de Santana, localizada no município de Jurucutu, no Rio Grande do Norte.

O corpo da menina foi encaminhado ao Instituto Técnico Científico de Perícia (Itep) para serem realizados os exames de praxe e depois ser liberado para que os familiares possam realizar o sepultamento.

Bombeiros alertam para os cuidados que se deve ter durante este período chuvoso em que os rios, açudes, barragens e demais reservatórios começam a tomar água e a população aproveita o momento para se divertir.

CONFIRA ALGUMAS DICAS

— Escolher um lugar seguro: procure informações sobre a profundidade do local;

— Em rios, observe a correnteza e verifique a existência de obstáculos como troncos, pedras ou galhos;

— Verifique as condições climáticas e eventos naturais, como enxurradas;

— Evite mergulhar, o risco de acidente é maior;

— Se comer, evite entrar na água;

— As crianças devem estar sempre com adultos;

— Evite ficar em áreas com grande profundidade;

— Procure ficar próximo das margens e perto de pessoas.