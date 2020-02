Criança e adolescente baleados em Rio do Fogo morrem no hospital

Hyslla Beatriz da Silva Araújo, de 4 anos, e o tio dela, o adolescente Deymerson Vinícius da Silva, de 16 anos, morreram na tarde deste domingo (9), no Hospital Walfredo Gurgel. Eles foram baleados por volta das 20h do sábado, por homens armados invadiram a casa da família, e atiraram contra todos que estavam no local.