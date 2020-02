Insulina acaba mais uma vez em Mossoró sem todos os pacientes receberem

Nesta segunda-feira (10) o MOSSORÓ HOJE recebeu uma reclamação de um usuário de insulina, medicação de alto custo para controle do nível de glicose no sangue, dizendo que ao chegar na Secretaria de Saúde para receber o medicamento, foi informado que o tipo Novorapid já havia acabado.

Aconteceu que um novo estoque dos dois tipos da insulina, Tresiba e Novorapid, chegou na cidade na sexta-feira (7) e começou a ser entregue aos usuários no sábado (8) e hoje um dos tipos já havia acabado antes mesmo de todos os pacientes receberem.

O medicamento é destinado a 862 pacientes com diabetes cadastrados na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e estava em falta há quase três meses.

O MOSSORÓ HOJE entrou em contato com a assessoria de comunicação da secretaria de saúde para saber o que houve com o medicamento.

Por meio de nota, a secretaria informou que o estoque da insulina novorapid foi distribuído em sua totalidade aos diabéticos cadastrados e que foi detectado um aumento da prescrição das doses dos usuários que utilizam esse medicamento.

“A Secretaria de Saúde está providenciando um novo lote e orientando àqueles que ainda não receberam a novorapid que procurem a II Unidade Regional de Saúde Pública (USARP), que também faz a entrega do medicamento”, disse a nota.

CONFIRA A NOTA DA PREFEITURA DA ÍNTEGRA

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Prefeitura de Mossoró informa que recebeu na última sexta-feira (07) e está distribuindo o primeiro lote deste ano de insulinas tresiba e novorapid aos diabéticos cadastrados na Secretária de Saúde. O Município abriu excepcionalmente no sábado (08) para agilizar a entrega dos medicamentos, que ocorreu com normalidade. Nesta segunda-feira (10), o estoque da insulina novorapid foi distribuído aos diabéticos cadastrados. A Secretaria de Saúde detectou que houve um aumento da prescrição das doses dos usuários que utilizam esse medicamento, mas que a maior demanda dos diabéticos é pela insulina tresiba, que tem em estoque e está sendo entregue. A Secretaria de Saúde está providenciando um novo lote e orientando àqueles que ainda não receberam a novorapid que procurem a II Unidade Regional de Saúde Pública (USARP), que também faz a entrega do medicamento.