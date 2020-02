Polícia apreende carga sem nota fiscal avaliada em mais de R$ 300 mil no RN

Policiais civis da Delegacia Municipal de Nova Cruz, com apoio do fisco estadual, prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (10), um suspeito da prática do crime de receptação e uma carga avaliada em mais de R$ 300 mil.

O crime aconteceu no município de Nova Cruz. A carga apreendida não possuía notas fiscais, sendo configurado o crime de sonegação fiscal.

A carga compreendia produtos do gênero alimentício, tais como biscoitos, bolacha, sardinha, quitute, dentre outros, e produtos de higiene pessoal como papel higiênico, sabão e desodorante.

As diligências foram empreendidas após o recebimento de denúncias anônimas de que havia um caminhão descarregando carga roubada em um estabelecimento comercial da cidade.

Os policiais civis constataram que se tratava de sonegação fiscal e, no espaço, ainda encontraram 100 litros de combustível armazenados ilegalmente, em desacordo com a legislação em vigor, o que provocou a prisão em flagrante delito do responsável.