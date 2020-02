Ataque a tiros deixa uma pessoa morta e outra ferida no Dom Jaime em Mossoró

Por volta das 16h desta terça-feira (11) a Polícia Militar registrou um ataque a tiros que deixou uma pessoa morta e outra ferida no Bairro Dom Jaime Câmara, em Mossoró.

De acordo com informações da PM um grupo de pessoas estava bebendo em uma calçada quando criminosos se aproximaram em um carro e realizaram vários disparos contra eles.

Makário Batista Júnior, de 28 anos, foi baleado com diversos tiros e morreu ainda no local. De acordo com a PM, a vítima já tinha passagem pela polícia.

Uma outra vítima, identificada como Francisco Fabiano da Silva, de 36 anos, ainda tentou correr, mas foi baleado e socorrido pelo Samu para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

O Instituto Técnico Científico de Perícia foi acionada para remover o corpo da vítima até a sede do instituto para realização dos procedimento de necropsia.

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios de Mossoró.