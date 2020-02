Idoso é morto a facadas pelo sobrinho; Suspeito diz que tio “soltava piadas pra ele”

O crime aconteceu por volta das 11h40, no loteamento Três Vinténs, nos Abolições, em Mossoró. Francisco de Assis Domiciano, de 75 anos, foi morto pelo sobrinho, Railton Fernandes Chaves, de 47 anos, com cerca de oito facadas. A irmã da vítima e mãe do suspeito contou que após o crime o filho disse: “era as piadas que ele soltava pra mim”.