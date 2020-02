Bombeiro diz que não foram encontrados botijões de gás em depósito de Apodi

Na manhã desta quarta-feira (12) um depósito ficou totalmente destruído após pegar fogo em Apodi. A uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada ao local para conter as chamas.

Nesta tarde, o Capitão Neves Monteiro, do CBM de Mossoró conversou com o MOSSORÓ HOJE e contou que apesar de existir muito material inflamável no local, nenhum botijão de gás foi encontrado pela equipe.

Inicialmente, as informações no local davam conta que o galpão funcionava como um depósito clandestino de botijões de gás e que um deles teria explodido e causado o incêndio.

O Capitão Monteiro contou que não há como precisar a causa inicial do incêndio, visto que o local não foi periciado, mas que a quantidade de materiais combustíveis ajudou as chamas a se alastrarem e destruírem o ambiente.

Populares, utilizando carros-pipas e com o auxílio de bombeiros residentes na cidade e que estavam de folga, conseguiram manter as chamas sob controle até a chegada da equipe de bombeiros de plantão. Ninguém ficou ferido.