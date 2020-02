Polícia registra um homicídio em Mossoró e outro em Antônio Martins

Rivanilson Costa foi morto a tiros no bairro Belo Horizonte, zona sul de Mossoró; já Francisco das Chagas, de Catolé do Rocha/PB, foi morto na cidade de Antônio Martins

A Polícia confirmou ocorrências de homicídios nas cidades de Mossoró e Antônio Martins, no início da noite deste sábado, dia 15 de fevereiro de 2020.

Em Mossoró, a vítima foi morta a tiros na Rua Dom Helder Câmara, no bairro Belo Horizonte, que fica na região Sul da cidade. A vítima é Rivanilson de Oliveira Costa, de 30 anos, residente na Rua Coelho Neto, no bairro Boa Vista.

A PM foi informada que ele estava bebendo com amigos no canteiro quando os assassinos se aproximaram e o executaram com tiros, inclusive nas costas. O óbito foi confirmado pelo SAMU.

Já na cidade de Antônio Martins, as primeiras informações são que a vítima é natural da cidade de Catolé do Rocha e também foi morta a tiros. A vítima é Francisco das Chagas Alves de Sousa, de 21 anos.

A vítima Francisco das Chagas estava morando na comunidade Muquém, em Antônio Martins, havia pouco mais de 20 dias. Os moradores da cidade não relataram como aconteceu o crime.

O que se sabe é que a vítima sofreu vários tiros por volta das 18h20.

No caso de Mossoró, a regional do ITEP em Mossoró, junto com a Polícia Civil deve proceder a perícia no local (prejudicada devido a chuva) e a remoção do corpo para exames e identificação oficial.

Já no caso de Antônio Martins, o corpo da vítima deve ser removido para exames e identificação oficial na sede do ITEP, em Pau dos Ferros. Neste domingo, 16, deve ser entregue aos seus familiares.

Os dois casos serão investigados pela Polícia Civil, com base no que for apurado inicialmente pela perícia do ITEP.

Bala perdida

Em Mossoró um cidadão chegou a Unidade de Pronto Atendimento do Bairro Belo Horizonte apresentando ferimentos de tiros. Deve ser transferido para o Hospital Regional Tarcísio Maia.