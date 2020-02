“Conte comigo para fazer uma ação conjunta”, diz Isolda Dantas

Na manhã deste domingo (16) a deputada Isolda Dantas e o comandante do II Batalhão de Polícia Militar (II BPM), tenente coronel Humberto Hermógenes Pimenta, acompanhados de vereadores de Mossoró/RN, conversaram com os moradores da área de assentamentos da Maísa, sobre a violência que assusta os moradores da comunidade.

A reunião foi provocada pelos moradores através do Padre Glaudio Fernandes. A deputada Isolda Dantas foi procurada neste final de semana. Imediatamente ela fez contato com o comandante Humberto Pimenta para que fosse realizado uma reunião com os moradores na própria comunidade da Maísa.

Além da falta de segurança, o padre Glaudio Fernandes reclamou também da qualidade das escolas. Disse que devido a isto as crianças estão sendo levadas por seus pais para estudar no Ceará. Falou que a necessidade de segurança é muito urgente, diante dos casos de assaltos e mortes.





Com a igreja lotada, a reunião contou com a presença também de vereadores, como Petras Vinícius e Alex do Frango. Petras lembrou que já cobra medidas mais efetivas de combate à violência na comunidade da Maísa há vários meses.

Todos concordaram que não existe mais como suportar os bandidos invadindo as residências para roubarem.

“Conte comigo para fazer uma ação conjunta com a prefeitura, com o Governo do Estado, com a comunidade, com as igrejas, que é importante a gente somar com as outras igrejas, para que a gente possa amenizar este tema da Maisa, em relação a violência”, diz a deputada estadual Isolda Dantas, pedindo o apoio da comunidade.

O comandante do II BPM, Humberto Pimenta, destacou a importância desta união, para que chegue ao conhecimento da polícia as informações necessárias para que os suspeitos de crimes que já aconteceram sejam investigados e presos.

Ele determinou ainda no domingo o início de um trabalho de patrulhamento ostensivo nas vilas da Maisa. O trabalho foi executado durante toda a noite e nesta segunda-feira (17), com apoio até de um drone.

Segundo Humberto Pimenta, os policiais estão fazendo patrulhamento na vila Central da Maisa e também nos assentamentos adjacentes, como o Jurema, onde também aconteceu ataques a residências nas últimas semanas.