Polícia apreende 900 porções de maconha no Santo Antônio em Mossoró

Na manhã desta terça-feira (18) policiais civis da Delegacia Especializada de Narcóticos (DENARC) de Mossoró realizaram uma operação que resultou em uma grande apreensão no Loteamento Santa Helena, localizado no bairro Santo Antônio, no município de Mossoró.

De acordo com investigações, um grupo de suspeitos se encontrava em uma residência no bairro Santo Antônio. O local era utilizado para preparação e distribuição de drogas para pontos de comercialização na cidade.

Durante a abordagem policial, seis pessoas tentaram fugir. No decorrer da fuga, dois homens foram presos: Marco Antônio Santiago da Silva, 18 anos, e Vinicius Martins da Silva, 19 anos.

Na residência, foram apreendidos mais de 900 porções de maconha, outras porções de maconha que ainda não tinham sido embaladas, dinheiro fracionado, apetrechos utilizados para o tráfico, como pequenos sacos plásticos e faca de corte, além de objetos eletrônicos.

Também foram apreendidos três veículos, sendo eles um Toyota Hillux, uma motocicleta Honda Titan e uma motocicleta Traxx.

Os dois suspeitos presos, juntamente com todo o material apreendido, foram conduzidos para a DENARC, onde foram autuados pela suspeita da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.