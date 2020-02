Ataque a tiros deixa um morto e outro baleado na cidade de Caraúbas

André Ozias da Silva Jorge, de 23 anos, e irmão Augusto Sérgio, o Rapadura, de 28 anos, sofreram um ataque a tiros no início da noite desta quarta-feira, 19, em Caraúbas/RN.



Ozias morreu dentro do quintal a casa da mãe dele, que fica na Rua Cristina de Brito Guerra, perto do Posto de Saúde do Maria Bandeira. Rapadura conseguiu escapar dos tiros.

As primeiras informações passadas ao Blog Icém Caraúbas, o ataque foi protagonizado por dois homens, que escondiam o rosco usando capacetes e fugiram numa motocicleta.

No momento do ataque, haviam várias pessoas no local, inclusive mulheres e crianças, que entraram em pânico. Teve correia com a invasão dos homens armados na casa.

Rapadura foi socorrido inicialmente para o Hospital Regional Aguinaldo Pereira da Silva, de Caraúbas, depois transferido para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró

O jornalista Franscileno Góis relatou no Blog Vitrine do Oeste que o caso deve ser investigado pelo delegado Christiano Othon de Melo, que está acompanhando o caso.

O corpo Ozias foi removido para exames mais apurados na sede do ITEP, em Mossoró. A investigação tem 30 dias para ser concluída e enviada a Justiça.