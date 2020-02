Ex-secretário de Saúde do Ceará é preso no município de Caicó no RN

Na manhã desta quarta-feira (19) policiais Civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR) prenderam Antônio Diego Lima Rodrigues, de 37 anos, no município de Caicó, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva.

O suspeito foi gestor na área de saúde do Estado do Ceará por 11 anos e responde a dez processos por fraude em licitação e desvio de verba pública.

Antônio Diego estava foragido há dois meses, residindo em Caicó, onde cursava Medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Após informações repassadas pela Polícia Civil cearense, no sentido de que Antônio Diego estaria residindo no Rio Grande do Norte, os policiais civis realizaram uma investigação para identificar a localização, que culminou na prisão do suspeito.