Reprovação das contas de Silveira é uma vingança de Izabel

Izabel Montenegro, presidente da Câmara, reprovou as contas do ex-prefeito, mesmo estas não tendo sido avaliadas pelo TCE

Pode dizer o que quiser com o ex-prefeito Francisco José Junior. Pode pagar uma carrada de picaretas para esculhambá-lo nas redes sociais dia e noite, como já o fazem.

Porém, não tem como negar que não existe nada de errado na prestação de contas de Francisco José Junior, junto ao TCE, referente ao exercício de 2016.

Foram desaprovadas, sem análise, no TCE, porque não havia sido anexado a esta prestação de contas, a LDO e a LOA, que estavam disponíveis na internet.

Os oito vereadores que votaram pela desaprovação sabiam que não havia nada errado na prestação de contas de Francisco José Junior referente ao ano de 2016.

Votaram para atender caprichos do casal Carlos Augusto e Rosalba, que ocupam o Palácio da Resistência, e assim solidificar o mentiroso da campanha de 2016 contra Francisco José Junior.

Os oito votaram também para atender, em especial, o desejo de vingança pessoal da presidente da Câmara Municipal, vereadora Izabel Montenegro.

A vereadora está indignada com o Portal MOSSORÓ HOJE, a qual ela acredita pertencer ao ex-prefeito, por ter divulgado a fala do vereador Alex do Frango, criticando a nomeação da filha dela para a Procuradoria da Prefeitura.

Izabel Montenegro também não perdoa os vídeos e fotos divulgados pelo MOSSORÓ HOJE mostrando fatos recentemente ocorridos na Câmara, envolvendo ela e os defensores dos animais.

Neste ocasião, inclusive, o "assessor" de Izabel Montenegro, Kayo Freire, publicou no espaço de comentários do Instagram uma chantagem velada ao MOSSORÓ HOJE, que foi devidamente desmascarado imediatamente.

Ao final, a decisão vai terminar na Justiça e Francisco José Junior disse que não o afetava, pois já contribuiu como político por 22 anos e agora estuda medicina.





Histórico

Em 1996, o TCE condenou as contas da então ex prefeita Rosalba Ciarlini, por inúmeros erros. A então presidente da Câmara, Maria Lúcia Ferreira, aprovou com uma martelada. Ou seja, não botou em votação. Aprovou as contas reprovadas pelo TCE sem se quer submetê-la ao crivo do plenário. Depois Rosalba foi eleita prefeita, senadora, governadora e agora está prefeita de novo.