Homem é preso com 120 frascos lança-perfume que recebeu pelos correios

Adenilson Gurgel Maurício Alves, de 24 anos, foi preso em Natal, nesta sexta-feira (21). O suspeito confessou à polícia que comprou os frascos pela internet, pelo valor unitário de R$ 50,00 e que revenderia, no Carnaval de Pirangi, cada frasco no valor de R$ 80,00, gerando um valor de R$9.600,00 com a venda das drogas.