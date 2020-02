Motorista preso quando transportava 100 kg de maconha para Mossoró

Agentes da PRF encontraram a droga escondida em baixa de um colchão de descanso dentro da cabine do caminhão dirigido pelo mossoroense de 38 anos

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na tarde deste sábado (22), na unidade operacional da BR 304, em Macaíba, aproximadamente 100 kg de maconha. Foi preso um homem de 38 anos, natural e residente em Mossoró, motorista de uma carreta.

Durante a fiscalização, o condutor do caminhão ficou bastante nervoso, o que despertou a atenção dos policiais.

Motorista de caminhão mossoroense foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, na BR 101, transportando cerca de 100 quilos de maconha de Natal para Mossoró-RN.

Os agentes da PRF desconfiaram que o motorista, de 38 anos, ao ser abordado, se mostrou muito nervoso e decidiram fazer uma vistoria mais detalhada na cabine do veículo e encontraram 91 pacotes de maconha.

Questionado sobre a origem e destino do entorpecente, este informou que tinha pego a droga em Natal e a levaria até a capital do oeste potiguar. A informações do motorista serão usadas para outra investigação.

Disse ainda que tinha descarregado uma carga de melão no Porto de Natal e, na volta, teria sido abordado por um desconhecido, próximo à antiga estação rodoviária na Ribeira, que teria oferecido a quantia de mil reais para ele levar a droga até Mossoró.

Diante dos fatos, o motorista foi preso em flagrante e encaminhado com a droga e o caminhão, para a Central de Flagrantes em Natal. A PRF não divulga nomes dos suspeitos presos.