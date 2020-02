Quatro da mesma família baleados em Mossoró; Adolescente não resistiu

Adolescente Luan foi morto com tiros de doze no rosto, enquanto o pai, a mãe e a irmã foram baleados nas pernas e nos braços, possivelmente para se afastar dele enquanto era executado

O ataque aconteceu por volta das 21h30 da noite desta terça-feira, 25 de fevereiro de 2020, na região conhecida como Pousada das Termas, ao lado do Conjunto Abolição IV.

Ao que tudo indica, o alvo dos atiradores eram o adolescente Luan Erick do Amaral, de 16 anos, que morreu no local. Também foram baleados com menor gravidade a irmã, o pai e a mãe de Luana. Foram socorridos pelo SAMU.

A Polícia Militar foi acionada ao local e fez o isolamento para os procedimentos de perícia e remoção do corpo pelo Instituto Técnico-científico de Perícia e a Polícia Civil para exames.

Além dos quatro que foram baleados, também haviam outras pessoas na mesma casa, principalmente crianças.

O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró/RN.

MOSSORÓ HOJE apura os fatos.