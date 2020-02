Um morto e dois baleados na noite desta quarta-feira, 26, em Mossoró/RN

A vítima de homicídio foi alvejada dentro do carro e morreu no local. Outras duas foram socorridas baleadas. Francisco de Assis, o Boró, foi preso com drogas no Bairro Belo Horizonte e Thiago Cassiano foi preso por portar um revólver calibre 32, no Grande Alto São Manoel

Em duas ações distintas, a Polícia Militar conseguiu apreender maconha com foragido de justiça no bairro Carnaubal e no grande Alto São Manoel tirou de circulação dois suspeitos e um estava portando um revolver calibre 32 municiado.

Os trabalhos das equipes de PMs aconteceram no final da tarde desta quarta-feira, 26. Por volta das 19h40, um cidadão foi morto a tiros dentro de um carro por trás do Posto de Combustíveis da Avenida Coelho Neto.

Outros dois teriam ficado baleados e socorridos para o Hospital Regional Tarcísio Maia. O nome da vítima é Túlio Matheus de Carvalho Nóbrega, que é preso de Justiça. Usa tornozeleira.

A apreensão de drogas na região do Bairro Belo Horizonte foi confirmada pelo Sargento PM Almeida. Ela contou a PM ficou sabendo que Francisco de Assis Bezerra da Silva, o Boró, estava refugiado na casa da mãe dele. Os policiais cercaram o imóvel e o prenderam.

No quarto do procurado, os policiais encontraram quase 400 gramas de maconha e também no mesmo local haviam cerca de 80 trouxinhas de drogas. Boró foi autuado por tráfico de drogas e devolvido ao sistema prisional do Rio Grande do Norte.

Já a ocorrência no Grande Alto São Manoel, resultou na prisão de Thiago Cassiano de Souza, de 20 anos, residente em Areia Branca, e Tarcio dos Santos Linhares, de 21 anos, residente à Rua Antônio Filgueira, na região das Malvinas, região Leste da cidade.

Com os dois, os policiais conseguiram apreender um revólver calibre 32. Assim como o caso das drogas, a dupla foi levada a Delegacia de Plantão, para os procedimentos de autuação em flagrante. O corpo da vítima de assassinato deve ser removido para exames no ITEP.

O caso deve ser levado ao conhecimento da Divisão de Homicídios, pelos agentes da Delegacia de Plantão, que deve ser acionado ao local para os procedimentos periciais.