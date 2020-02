PRF recupera carga de cigarros e energéticos avaliada em R$ 70 mil

Na manhã desta quinta-feira (27) a Polícia Rodoviária Federal recuperou aproximadamente 10.500 maços de cigarros, além de isqueiros e energéticos, que haviam sido roubados minutos antes, na cidade de Macaíba.

De acordo com a PRF, por volta das 7h, dois homens em uma Pick up Fiorino renderam o motorista de uma Van, que estava fazendo a entrega de cigarros, em uma conveniência, na BR 304 em Macaíba.

Os homens seguiram com o motorista até um canavial próximo à cidade de São José do Mipibu, quando retiraram a carga e liberaram o motorista e o veículo.

O veículo com com a carga foi encontrado no km 118 da BR 101, em São José de Mipibú, após a empresa proprietária dos produtos fazer contato com os policiais, que saíram em diligência e encontraram os cigarros em meio a um canavial.

Acredita-se que os assaltantes liberaram o motorista temendo por algum rastreador no veículo, entretanto havia na carga roubada o que facilitou a localização. As mercadorias foram avaliadas em R$ 70.205,00.