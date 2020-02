Operação Carnaval 2020 da PRF termina sem registro mortes nas BRs do RN

A Polícia Rodoviária Federal encerrou, à meia-noite desta quarta-feira (26), a Operação Carnaval 2020. Durante o período carnavalesco, a fiscalização e o policiamento nas rodovias federais contou com o incremento de 30% no efetivo.

Policiais que trabalham administrativamente foram remanejados para compor equipes operacionais, aumentando, assim, a percepção de segurança de quem transitava pelas vias federais.

Durante a operação, a PRF realizou ações educativas com o objetivo de sensibilizar motoristas e passageiros em viagem durante o feriadão, para os cuidados com a segurança do trânsito. Um total de 1.075 pessoas foram sensibilizadas através de abordagens educativas ao longo das rodovias federais.

FISCALIZAÇÃO

Durante a operação, foram fiscalizados 8.388 veículos e 8.804 pessoas. 4.621 motoristas foram submetidos ao teste do etilômetro (bafômetro), dos quais 93 foram autuados. Também foram registradas 3.176 autuações por infrações diversas, sendo 306 só por ultrapassagens proibidas.

54 pessoas foram presas, sendo sete por embriaguez ao volante, oito por outros crimes de trânsito, uma por tráfico de drogas, uma por porte ilegal de arma de fogo, uma por contrabando, uma por crime ambiental e 35 por outros crimes.

No tocante a falta do uso do cinto de segurança, 217 autuações foram lavradas, sendo a grande maioria motivada pelo não uso do cinto pelo passageiro (72,3%).

Outros 44 motoristas foram notificados por transportar crianças até sete anos e meio de idade, sem os dispositivos de segurança (cadeirinhas). 77 motociclistas também foram autuados pelo não uso do capacete de segurança.

ACIDENTES

Na operação Carnaval 2019, foram registrados nas sete rodovias federais no RN, um total de 10 acidentes, sendo dois graves, que resultou em 13 pessoas feridas e zero mortes. No carnaval deste ano, foram registrados 30 acidentes, sendo nove graves, 32 feridos e nenhuma morte.

Comparando-se as duas operações, verifica-se um aumento no número absoluto de acidentes, de acidentes graves e de feridos, porém, o mais importante é que, mais uma vez, não houve registro de morte nos acidentes de trânsito, ocorridos nas rodovias federais do Rio Grande do Norte.

APREENSÕES

A PRF destaca, ainda, a apreensão de uma grande quantidade de droga durante a operação. No sábado de carnaval (22), foram apreendidos na BR 304, em Macaíba, 100 kg de maconha que estavam sendo levados de Natal para Mossoró.

Na terça-feira (25), foram apreendidos, também na BR 304 em Riachuelo/RN, 8.000 maços de cigarros contrabandeados. Foram recuperados ainda quatro veículos com queixa de furto/roubo, além da apreensão de uma pistola calibre 380 e 19 munições, na quarta-feira de cinzas, na BR 101 Norte.