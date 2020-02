Ex-presidiário é morto a tiros na cidade de Grossos nesta quinta-feira, 27

A Polícia Militar registrou um homicídio no município de Grosso, no início da noite desta quinta-feira (27). O crime aconteceu na Rua Manoel Firmino, no Centro.

A vítima era um ex-presidiário e foi identificado como Sávio Santiago, "Savinho", de 24 anos. O jovem havia sido saído há pouco tempo da cadeia e fazia uso de tornozeleira eletrônica.

De acordo com as primeiras informações, os criminosos chegaram em um carro a casa da vítima, desceram e já entraram atirando em direção a ela. Sábio morreu antes da chegada do socorro médico, na frente dos familiares.

A Polícia Militar foi acionada para realizar o isolamento da cena do crime e aguarda a chegada do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) de Mossoró para periciar o local e realizar a remoção do corpo.