Bandidos explodem agência do BB em Campo Grande e fogem com dinheiro

Na madrugada desta sexta-feira (28) bandidos fortemente armados arrombaram a agência do Banco do Brasil, localizada no centro da cidade de Campo Grande, no Rio Grande do Norte.

Após o arrombamento, os criminosos explodiram o cofre da agência e levaram malotes com uma quantia ainda não estimulada pelo banco. A ação foi iniciada por volta das 1h50 e só foi finalizada por volta das 2h40.

Os bandidos montaram pontos estratégicos na cidade. Uns ficaram em frente à delegacia, outros no centro da cidade, enquanto outros explodiam o cofre. Em todo momento, os elementos atiravam para todos os lados para amedrontar a polícia e a população.

Após a ação, cápsulas de fuzil, pistola e espingarda calibre 12 foram encontradas nas ruas da cidade. A delegacia da Polícia Militar e um veículo que estava na frente foram totalmente metralhados.

Na fuga, os bandidos queimaram um veículo na entrada da cidade e jogaram grampos na BR-226, que liga Campo Grande a Triunfo Potiguar, na BR-110 que liga Upanema a Campo Grande, na RN-233 que liga Caraúbas e na BR-226, que liga Campo Grande a Patú, para dificultar a chegada do Grupo Tático Operacional (GTO) e da Polícia Militar.

Com medo, um caminhoneiro furou a barreira dos bandidos, abandonou o veículo às margens da BR-226 e fugiu.

Inúmeros caminhões, carros pequenos e várias viaturas estouraram os pneus devido aos grampos nas estradas.