Potigás abre edital no valor de R$ 120 mil para financiar projetos sociais

Na próxima segunda-feira (2) a Companhia Potiguar de Gás abre as inscrições para o recebimento de projetos de responsabilidade social.

O Edital de Seleção Pública de Projetos de Responsabilidade Social, Cultural e Esportiva nº 001/2020 foi publicado nesta sexta-feira (28), no Diário Oficial do Estado (DOE).

O objetivo é apresentar uma contribuição efetiva para o desenvolvimento social, a preservação dos valores artísticos e culturais e incentivo às iniciativas de promoção da educação, saúde e qualidade de vida do povo potiguar.

O prazo para o recebimento das inscrições segue aberto até o dia 20 de março, através do preenchimento da Ficha de Inscrição, entrega de uma via do Projeto, declarações de Conformidade e Exclusividade e Responsabilidade Legal, além de documentos de comprovação de Habilitação Técnica, Jurídica, Fiscal e Trabalhista.

Os documentos devem ser entregues na Potigás, localizada na Av. Prudente de Morais, 675, Tirol – Natal/RN.

A íntegra do edital e seus anexos estão disponíveis AQUI.

O edital contempla projetos a serem desenvolvidos ao longo de 2020, nas áreas de Cultura, Esporte, Educação Ambiental e Saúde. Os projetos passarão por análise de uma comissão interna, além de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, de caráter eliminatório.

A seleção final será baseada na qualidade técnica do projeto, atendimento aos interesses da comunidade, viabilidade financeira e condições de sustentabilidade do projeto, além da potencialidade de consolidação da imagem da Potigás.

A previsão do cronograma do edital é divulgar o resultado final da seleção pública até o dia 27 de abril.

“A Potigás é uma empresa comprometida com o desenvolvimento do Rio Grande do Norte em todas as áreas, não somente econômica, mas também social, cultural e ambiental. Por esse motivo, entendemos a importância de apoiar projetos de forma democrática e transparente”, destaca a diretora presidente, Larissa Dantas Gentile.