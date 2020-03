Detalhes sobre o homicídio ocorrido em Mossoró e o outro em Caraúbas

Guila foi morto com tiros de doze quando calibrava os pneus do carro e José Marcelo foi morto quando dormia em sua casa, em Caraúbas

Carlos Alison Silveira de Oliveira, conhecido por Guila, de 30 anos, foi executado a tiros quase calibrava os pneus do seu veículo no Posto Lagoa Azul, localizado às margens da BR 304, na zona oeste da cidade de Mossoró/RN.

O assassinato aconteceu no início da manhã deste sábado, dia 29. A vítima quando parou o veículo, os assassinos encostaram num Gol branco com uma escopeta calibre 12 já atirando. Guila não teve a menor chance de defesa.

O corpo foi removido para exames na sede do Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP). A Polícia Civil, do Plantão Policial do final de semana, esteve no local colhendo as primeiras informações a respeito do assassinato.

O caso será repassado para ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró (Informações 4DZ Patrulha).





Caraúbas

A cidade de Caraúbas também registrou ocorrência de homicídio no início da manhã deste sábado, dia 29. A vítima foi José Marcelo sena Varjão, de 25 anos, natural de Pau dos Ferros. Ele estava morando em Caraúbas no conjunto Aroldo Maia.

Durante a madrugada deste sábado, os criminosos pularam o muro da frente, arrombaram a porta da casa, invadiram e o encontraram no quarto. Ele ainda foi levado para ser executado no quintal da casa. Foram 3 tiros.

O corpo da vítima foi removida para exames na sede do ITEP, em Mossoró, e o caso deve ser investigado pelo delegado Christiano Othon, da Delegacia de Polícia Civil, de Caraúbas (informações Icem Caraúbas).