Polícia prende em Mossoró assaltante que matou estudante em Tibau

A Polícia Civil de Mossoró, em parceria com a Policia Militar de Tibau e de Grossos, conseguiram localizar e prender o preso de justiça Marlon Araújo da Costa, principal suspeito de ter matado com tiros na cabeça do estudante Emanoel do Monte Siqueira, de 31 anos, dentro de uma casa de veraneio na Praia de Gado Bravo, em Tibau.



O latrocínio (assalto seguido de morte) aconteceu durante a madrugada deste sábado, dia 29. A vítima Emanoel do Monte Siqueira estava com sua família na casa e durante a madrugada os três bandidos invadiram a residência, exigindo as chaves do carro e pertences de valor. Emanoel teria se escondido no banheiro e os bandidos arrombaram a porta e o mataram.

Em seguida, segundo relata os policiais, os bandidos fugiram no carro da vítima na direção de Grossos, mas desconfiaram que no veículo seriam facilmente localizados e o abandonaram. Marlon Araújo da Costa, numa tentativa de fugir da polícia, procurou refúgio na casa da namorada, no conjunto Maria Odete Rosado, zona leste de Mossoró.

Quando os policiais chegaram à residência, o criminoso estava dormindo com a namorada. Ele foi abordado e reconheceu que praticou o crime de latrocínio, ou seja, matou para roubar. Reconheceu também que era preso de Justiça e que havia sido liberado havia pouco mais de 30 dias para cumprir pena em casa usando tornozeleira eletrônica.

O processo contra Marlon Araújo vai correr na Comarca de Areia Branca. Ele vai aguardar o julgamento preso. No caso dele, não se trata de crime que é julgado pela sociedade. Neste caso, a sentença é aplicada, quando o juízo garantir a legítima defesa ao réu, pelo juiz titular da Vara Criminal de Areia Branca. Ele pode pegar de 12 a 30 anos de prisão.





Vídeo do Blog O Câmera, o assaltante confessa o crime sorrindo