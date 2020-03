Inscrições para o concurso do Creci começam nesta segunda-feira, 2

Começam hoje (2) as inscrições do concurso público para o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio Grande do Norte (Creci-RN).

Estão sendo disponibilizadas 10 vagas no quadro de servidores, incluindo cadastro de reservas. Os certame compreende vagas para cargos de níveis médio e superior, para assistente administrativo e profissional analista superior.

Os salários vão de R$ 1.547,81 a R$ 2.177,92, acrescidos de auxílios transporte e alimentação, além de plano de saúde e odontológico, que são custeados parcialmente pelo conselho.

A inscrição pode ser realizada, exclusivamente, via internet, pelo Site da Comperve, responsável pela realização do certame. Os interessados podem se inscrever até às 23h59min do dia 23 de março de 2020.

A taxa de inscrição será no valor de R$ 80 para candidatos do cargo de nível médio e R$ 100 para os do cargo de nível superior.



A prova do concurso acontece no dia 19 de abril. A avaliação terá questões de múltiplas escolha de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico e legislação específica. O local de realização das provas será divulgado no sítio da Comperve, na data provável de 14 de abril.

CONFIRA O EDITAL.