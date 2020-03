Nesta terça-feira (3) o juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros, da 1ª Vara Criminal, realizará a primeira Reunião Ordinária do Tribunal do Júri Popular de 2020, no Auditório do Fórum Municipal de Mossoró/RN.

Sentam no banco dos réus Matheus Ramalho Moura de Oliveira, “Matheus Mirandinha”, de 24 anos, e Lucas Santiago de Brito, “Zozó”, de 25 anos. A dupla é acusada de tentar matar Francinaldo Bernardo da Silva, o “Coró”, por motivo de vingança, em 21 de fevereiro de 2014, em Areia Branca.

Segundo relato do Ministério Público, no dia do crime, por volta das 12h, a vítima trafegava em uma motocicleta, com um primo, próximo a uma pousada da cidade, no bairro Ipe, quando foi os acusados acenaram para que eles parassem.

A vítima reconheceu a dupla e desceu da motocicleta, momento em que foi surpreendia com vário disparos realizados pelos acusados. Francinaldo foi atingido com 7 tiros. O primo dele, ao ouvir o primeiro disparo, correu do local.

A vítima foi encontrada pouco tempo depois, pela Polícia Militar, que o socorreu para o Hospital Sara Kubitschek, na mesma cidade. Francinaldo identificou os agressores aos policiais, que iniciaram uma busca por eles.

Ao ser preso, Matheus confessou que pilotava a motocicleta no momento do crime e que Lucas atirou contra a vítima por motivos de vingança. De acordo com os autos do processo, Francinaldo teria emprestado uma arma utilizada na tentativa de homicídio de uma outra pessoa, em 16 de fevereiro de 2014.

O MPRN deve pedir a condenação dos réus por homicídio em sua forma tentada, com 4 agravantes: por motivo fútil, torpe, com uso de violência e por meio de emboscada.

OUTRO JÚRI

Na quarta-feira (4) o Júri Popular será dos réus Geovani de Melo Nogueira e Jefferson de Melo Nogueira, que vão responder por tentar matar Francisco Iranilson Bezerra e terminaram matando o menino Antonny Caleb Bezerra de Moura (filho de Iranilson) e deixando baleada em estado grave Débora Maria Bezerra de Sousa (mulher), no dia 4 de novembro de 2018, em frente a uma praça no Com Jaime Câmara. Motivo: disputa de território por facções.

