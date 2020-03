Foro de Moscow: Quem Cláudia e Jorge do Rosário vão apoiar para prefeito?

Mais uma edição do Foro de Moscow, programa online transmitido pelo Youtube e Spotify no ar, e traz um questionamento: quem Jorge do Rosário e Cláudia Regina devem apoiar nas eleições deste ano? Os jornalistas Bruno Barreto e William Robson comenta o tema.

Além disso, o Foro ainda desta entrevista com o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores na Educação do RN (SINTE), Rômulo Arnaud, que fala sobre a possível greve da categoria nesta quarta-feira (3). Veja a entrevista. O programa ainda retoma aos estragos provocados pelas chuvas e as consequências da falta de planejamento na cidade.

