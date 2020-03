Jovem é morto a tiros em Umarizal; Pai da vítima sofreu 1 tiro no abdômen

O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (3), no bairro Lalins. Sidney Samir da Silva Miranda, conhecido como "Sidim", de 19 anos, foi morto com vários disparos de arma de fogo, por dois homens que entraram na casa dele. Na tentativa de salvar a vida do filho, o pai entrou em luta corporal com um dos criminosos e foi alvejado com um tiro.